Rolling Stones, Mick Jagger e i supernonni rockano e rollano ancora

«Questa non è una band di sopravvissuti che rievoca la grandezza di una volta, questa è la grandezza» aveva scritto il «Washington Post» lo scorso settembre recensendo l'ultima tranche di quel «No filter tour» che ha tenuto sulla strada i Rolling Stones per quattro anni, pandemia compresa. E ieri notte la «grandezza» è tornata a raccontarsi in Europa, sul palco della Wanda Arena di Madrid, primo passo di un cammino in 14 tappe che vedrà Mick...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati