Rolling Stones, pronto il tour in Europa nel 2022? L'"annuncio" social fa impazzire i fan

Erano solo voci, ma ora arrivano delle conferme social. I Rolling Stones sembrano pronti a tornare in Europa per un tour nel 2022. Se gli indizi si rivelassero veri la leggendario rock band britannica tornerebbe nel Vecchio Continente per festeggiare i 60 anni di carriera. Qualche giorno fa fu proprio Mick Jagger a far alzare i rumors dalla sua bacheca Instagram. Il frontman del gruppo si mostra ai suoi fan in una foto con una chitarra in mano e alle spalle le paradisiache spiagge della Giamaica. «A little downtime before things get busy!", «Un po' di tempo libero prima di ricominciare ad essere impegnato!», ha scritto il 78enne dei Rolling Stones. nessuna risposta ai commenti che chiedevano conferme al tour, ma oggi spunta un altro dettaglio. Un twitter dal profilo ufficiale della band: «Can’t you hear me knocking...», «Non mi senti bussare...». poi un video con un globo che gira e l'iconica bocca rossa con linguaccia posizionata su diverse città d'Europa. Cosa bolle in pentola?

APPROFONDIMENTI LA STORIA Deep Purple, c'è ancora fumo sull'acqua IL COMPLEANNO Piero Pelù compie 60 anni e torna in tour: «Salvo... IL SUCCESSO Maneskin, il gruppo rock vola a Londra per i Brit Awards: la...

Rolling Stones, pronto il tour in Europa?

Le voci di un possibile tour erano già circolate lo scorso autunno mentre la band era impegnata negli Stati Uniti con il loro "No filter tour", sospeso a causa della pandemia e ripreso il 26 settembre scorso, dopo due anni di stop. È stato il primo tour della band senza il batterista Charlie Watts, scomparso appena un mese prima della partenza della tournée a 80 anni. Sul palco ad aprire il concerto sono saliti i Maneskin, la band partita dalle vie del centro di Roma e ora apprezzata in tutto il mondo

L'ultima volta in Europa

Gli ultimi concerti che i Rolling Stones hanno fatto in Europa risalgono all’estate del 2018, ma la band non torna in Italia dall’ormai lontano 2017, quando si esibirono alle Mura Storiche di Lucca di fronte a oltre 55 mila persone.

Can’t you hear me knocking.. pic.twitter.com/uCyRSko8Ql — The Rolling Stones (@RollingStones) March 11, 2022

La nascita della band

Era il 12 luglio 1962 quando la band, all'epoca costituita da Jagger, Richards, Emlo Lewis (Brian Jones), Dick Taylor e Ian Stewart, esordì ufficialmente al Marquee di Londra. L'esordio discografico arrivò, nel '63, con "Come one/I want to be loved", poi nel '64 la band spedì nei negozi l'album "The Rolling Stones".

Morto Charlie Watts, chi era: colonna portante (e oasi di serenità) dei Rolling Stones

Le reazioni social

Se le voci si rivelassero vere, i Rolling Stones festeggerebbero i loro sessant’anni di carriera suonando sui grandi palchi europei. Intanto sui social i fan impazziscono di gioia, e si apre il toto scommesse sulle date, e partono anche le proposte dei luoghi. «Sto aspettando con grande emozione!! Pronti per prenotare biglietti, voli, hotel... Signore e Signori... il tour Rolling Stones 2022» e ancora, «Sembra che Londra e Liverpool siano gli unici concerti nel Regno Unito. Speravo in un appuntamento scozzese».