È morto Ron Bushy, batterista degli Iron Butterfly: noto per il suo assolo nel'opus rick di 17 minuti

Il musicista statunitense Ron Bushy, batterista del gruppo hard rock Iron Butterfly, è morto domenica 29 agosto nell'ospedale dell'Università della California a Santa Monica all'età di 79 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'edizione online della rivista «Rolling Stone» citando un comunicato della band: «Ron Bushy, il nostro amato e leggendario batterista degli Iron Butterfly, si è spento serenamente, con sua moglie Nancy al suo fianco. Anche tutte e tre le sue figlie erano con lui. Era un vero combattente... Ci mancherà profondamente!».

Nato a Washington il 23 dicembre 1941, Bushy nel 1965 entrò a far parte dei neonati Iron Butterfly, nei quali rimase fino al 1971, quando cioè la band si sciolse la prima volta. La batteria di Bushy è presente in questa prima fase negli album da «Heavy» del 1968 a «Metamorphosis» del 1970. Rientrato nella band nel 1978, da allora è ritornato il batterista ufficiale.

Bushy è noto per il suo assolo nel'opus rick di 17 minuti «In-A-Gadda-Da-Vida» (1968) dotato di un caratteristico suono «tribale». Per ottenere il peculiare suono della batteria, nell'assolo Bushy tolse le pelli inferiori dei suoi tom. Come designer, ha realizzato molti dei loghi e delle illustrazioni presenti sul merchandising degli Iron Butterfly.