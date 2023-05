Uscirà domani, venerdì 19 maggio, «Bellu guaglione», il nuovo singolo di Rosa Chemical, alias Manuel Franco Roncati da Grugliasco, visto a Sanremo con «Made in Italy» e al fianco di Fedez in una delle scene forti dell'ultimo Festival. Rosa Chemical ha scritto il brano con Alessandro La Cava ed i producer Bdope e Greg Willen attorno ad un campionamento di «'O sarracino», classico di Renato Carosone su testi di Nisa, rovesciando il modello del «bellu guaglione» che «tutt''e ffemmene fa 'nnammura'», proponendo il racconto di un ragazzo che indossa i tacchi per uscire, ama senza distinzione e non vuole essere giudicato per questo: «Sarracino si sveglia nel 2023 e scopre che l’amore non è più solo quello di una volta. Piace a tutti nella sua fluidità, nel suo essere libero e privo di pregiudizi», racconta Rosa Chemical. Il 20 maggio saranno passati ventidue anni dalla scomparsa del maestro di «Tu vuo' fa' l'americano», ma, com'è evidente, le sue canzoni sono sempre attualissime.