​Renato Zero contro Rosa Chemical e il bacio a Fedez: «La colpa è di chi lo fa cantare»

Renato Zero attacca il Festival di Sanremo 2023. Il cantautore romano si è scagliato contro l'esibizione di Rosa Chemical sul palco dell'Ariston culminata con il bacio a Fedez che ha scatenato numerose polemiche. «Non è colpa di Rosa Chemical ma di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica. Di chi ritiene che la musica sia una velleità», così il cantante durante la conferenza stampa di presentazione del suo prossimo tour.

L'attacco di Renato Zero a Sanremo

«Io non sono un cantante, sono un interprete dei sentimenti». Così si propone Renato Zero, nel corso della presentazione del suo tour ' Zero a Zero', quasi un 'faccia a faccia' fra l'artista che fu e quello di ora o, se si preferisce, fra l'uomo e il cantante, anzi l'interprete. Che dà una sua interpretazione anche della sua assenza al Festival di Sanremo e della sua contemporanea presenza al programma C'è Posta per te di Maria De Filippi su Canale5, proprio durante la serata finale all'Ariston. «Sono un professionista, una persona perbene, mai fatto speculazioni», ci tiene a dire affrontando l'argomento televisivo della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi e la contemporanea rinuncia ad andare a Sanremo. «Ero stato interpellato da Amadeus per Sanremo: ma prima di andare al Festival devi preparare tutta l'artiglieria, mentre per andare da Maria basta indossare un tailleurino e una scarpetta lucida con il tacco, è meno impegnativo», sorride prima di rabbuiarsi un attimo: «Che Mediaset abbia deciso di mandarmi in trincea, l'ho trovato un pò fuori posto», accusa. E promette: «Se il prossimo anno sarò nuovamente invitato ad andare al Festival di Sanremo, ci farò un pensierino...». E, a proposito delle performance musicali e non solo sul palco dell'Ariston, Renato Zero - che decenni prima proponeva brani dai titoli espliciti come 'Mi vendo' o 'Il triangolo' - commenta: «Una volta c'erano tantissimi esperti nelle case discografiche, che ti davano i giusti consigli e ti aiutavano a trovare la tua strada artistica da percorrere, con i tempi giusti. Oggi non è colpa di Rosa Chemical o di altri ragazzi, che sono sempre da assolvere... La colpa è invece di chi pensa che fare il cantante sia un mestiere improvvisato e che non ci sia una responsabilità nell'andare in scena davanti al pubblico, teatrale o televisivo».

L'esposto contro Fedez e Rosa Chemical

L'associazione Pro vita & Famiglia ha presentato un esposto alla Procura di Imperia, per atti osceni in luogo pubblico, contro il fuori programma dello scorso 11 febbraio alla finalissima del 73/o Festival di Sanremo, quando Fedez e Rosa Chemical «hanno mimato un rapporto sessuale» è scritto in una nota dell'associazione«. Di giovedì scorso, invece, la notizia della denuncia di Blanco per danneggiamento, in seguito allo show della prima serata della kermesse canora, quando distrusse a calci il giardino di rose allestito sul palco.

«Si tratta - si legge nell'esposto - di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un'ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale». Nell'esposto alla Procura di Imperia, l'associazione, che ha sede a Roma, spiega le ragioni della denuncia, avvenuta «anche a seguito delle oltre 37 mila firme raccolte da una petizione popolare di Pro Vita & Famiglia». In una nota congiunta, Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi e Valerio Cianciulli, spiegano che l'esposto è stato presentato dall'avvocato Luca Ghelfi: «sulla base dell'art 529 C.P. (atti e oggetti osceni) e 527 C.P. (atti osceni in luogo pubblico) per conto della stessa Onlus, dell'On. Carlo Giovanardi, ex ministro con delega alla Famiglia, e dell'avv. Valerio Cianciulli, padre di due figli minorenni».

L'esposto della Lega

«La Lega ha presentato un esposto all'Agcom per lo spettacolo andato in onda sul servizio pubblico durante il festival di Sanremo: non decoroso né rispettoso nei confronti di tutti gli italiani che pagano il canone. Dalle 7 alle 23, come è noto, si deve tener conto del fatto che davanti alla Tv ci potrebbero essere i più piccoli e scene come quelle di Blanco che prende a calci con veemenza i fiori o Rosa Chemical con Fedez che mimano un atto sessuale tra il pubblico lasciano a dir poco sconcertati. Anche il comportamento della nota influencer Ferragni che più volte ha menzionato il gruppo Meta e pubblicizzato il profilo Instagram del conduttore Amadeus, desta molte perplessità. Serve al più presto una risposta». Lo dichiarano i parlamentari della Lega Elena Maccanti e Giorgio Maria Bergesio.