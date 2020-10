Da Tik Tok al primo disco: la youtuber Rosalba lancia “Angel”

Dal blu al rosa, dal bianco al nero sino al viola. Negli anni i suoi capelli hanno cambiato colore tantissime volte, ma ora Rosalba è pronta a lanciare il suo primo album, “Angel”. La youtuber partenopea, che è riuscita a raccogliere intorno a sé una fan base di quasi 6 milioni di followers tra YouTube, Instagram e TikTok, esordisce nel panorama musicale italiano con un disco dedicato interamente alla platea sconfinata di fan che la seguono. 11 pezzi e 3 featuring di livello: 2nd Roof, Nashley e Uale per un album che vede diversi produttori alternarsi alla console: Yuks (Anime, Offline, Bad Vibes, Bubble Tea, Ros4lba, Teddy bear), Moji (Bipolare, Shinigami), Uale (Offline), 2nd Roof (Filo Rosso), Foreigner (Sogno), Maestro (Luna Piena).

«È da tanto che ci sto lavorando e probabilmente é il mio progetto più ambizioso, una sfida con me stessa che spero di aver vinto. – commenta Rosalba su Instagram – In questi mesi ho capito quanto sia importante avere il coraggio di essere se stessi e di imparare a conoscersi, per questo lavorare all’album è stato tanto appagante quanto faticoso: scavare così tanto dentro di te può fare emergere anche cose che forse non sei ancora pronto ad affrontare. Spero che quest’album possa essere una piccola spinta per motivarvi, emozionarvi, spingervi a scoprirvi e accettarvi, ad accettare tutte le emozioni che vivete, perché la felicità non è un lusso e la fragilità non è una colpa. Grazie a voi, che pur non sapendo cosa stavo facendo mi avete supportato e motivato, facendomi affrontare i miei limiti e inseguire i miei sogni. “Angel” é il mio primo album, ed è dedicato a tutti voi». Rosalba è un vero fenomeno del web: il suo singolo di debutto lo scorso anno, “Bipolare”, ha raggiunto i 15 milioni di views su YouTube e più di 3 milioni di stream su Spotify.

