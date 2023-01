«Vivo solo di te», Rosario Miraggio in tour per l'Italia

‘Vivo solo di te’, il tour di Rosario Miraggio in giro per l’Italia ha superato ogni previsione.

Sold out per gran parte degli appuntamenti. «Sono molto soddisfatto di questo tour, perché è ottima la risposta, perché in tutta Italia il pubblico ha risposto con entusiasmo, perché tutti noi ci lasciamo alle spalle il periodo più nero della pandemia. Con lo staff, in questi giorni, stiamo cercando altre idee per accontentare tutti». Così il cantante commenta il ricco programma di questo inizio 2023.

«Porterò in giro – sottolinea Miraggio – i pezzi ‘storici’, quelli che sono più noti ma anche tante novità, non mancheranno insomma le sorprese. Come non mancheranno i momenti di riflessione sui temi più caldi e sulla mia battaglia in favore delle donne per stoppare ogni forma di violenza, anche per questo l’Associazione ‘La forza delle donne’ è fra i partner del tour». Il ‘Vivo Solo di te’, scelto come titolo, spiega «ha tanti significati per me: è il ‘‘Vivo Solo di te’ della musica, la mia vita, la mia passione; è il ‘Vivo solo di te’ dedicato al mio pubblico, l’affetto dei mei sostenitori è fondamentale. È, ancora, il ‘Vivo solo di te’ dedicato all’amore, quello che racconto, in ogni nota, in ogni spettacolo, in ogni gesto».



Le tappe: Taranto, 17 Febbraio (Cinema Teatro Orfeo), Palermo, 20 Febbraio (Teatro al Massimo), Catania, 21 Febbraio (Teatro Metropolitan), Palermo, 23 Febbraio (Teatro al Massimo), Bari, 2 e 3 Marzo (UciCinema Showville), Roma, 4 Marzo (Teatro Italia), Modena, 11 Marzo (Teatro Michelangelo), Milano, 12 Marzo (Magazzini Generali), Frosinone, 25 Marzo (Teatro Nestor), Trieste, 31 Marzo (Dancing Paradiso), Torino, 2 Aprile (Kubo). «Sarà un inizio d’anno scoppiettante, sono fiero di dare questo segnale, delle risposte che ho avuto, di questo straordinario progetto» conclude Miraggio.