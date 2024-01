Fabio Cicala, “Rude Awaking” ò il singolo di esordio

“Rude Awakening” è il singolo d’esordio di Fabio Cicala artista eclettico campano di nascita e londinese di adozione. Il singolo dà il titolo ad un progetto di 9 brani, registrati tra il 2019 e il 2020 presso gli Abbey Road Studios e i Soho Sonic Studios di Londra. Si tratta di un diario sonoro di sola chitarra classica accordata che raccoglie le prime composizioni di Fabio Cicala. Il progetto musicale presenta frammenti di diversi generi armonizzati in sonorità minimali e vibrazionali, a tratti ipnotiche, un tessuto musicale che aiuta a rilassarsi e a meditare.

Di estrema semplicità strutturale, “Rude Awakening”, estranea l'ascoltatore portandolo in una condizione atemporale, metafisica, utilizzando, come in una composizione di Erik Satie, la tecnica dell'ostinato, cioè il ripetersi di una serie di note, di un ritmo, in maniera quasi ossessiva. Ma il brano promette di scalfire presto la linearità del ritmo, grazie ai cromatismi dell’arpeggio, che con la loro ambiguità armonica, confondono gradevolmente l’ascoltatore. A tratti, quasi abbozzando la pregnanza dei “viaggi ipnotici di ritmi assortiti” delle composizioni di Vangelis.Il singolo è ispirato tra gli altri, dalle sonorità e dalla maestria di Steve Vai, e dei Mahavishnu Orchestra, capaci di amalgamare superbamente le sonorità e i ritmi della musica indiana con quelle occidentali.