Le anteprime del «Mattino»: Sabba torna solista con il nuovo singolo «Loop»

In principio furono Sabba e gli Incensurabili, poi venne la vittoria di Sabba nel 2017 a The winner is, talent show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, poi ancora, con i colleghi napoletani dei Super4 la finale della versione rumena di X Factor. Ora Sabba torna solista con il nuovo singolo, «Loop», sorta di preghiera laica di chi si sente escluso: dai governi, dalla famiglia, dal pensiero dominante. Produttore Massimo D'Ambra, MustRow torna a far suonare la sua chitarra nei progetti dell'artista napoletano, che all'anagrafe fa Salvatore Lampitelli. Il videoclip, realizzato da Factory Studio Creativo e diretto da Rocco Puca, è stato girato al Contemporary Art Museum di Casoria, collezione di 1500 opere di artisti internazionali provenienti da più di 50 nazioni. Un museo di frontiera che attraverso le sue mostre negli anni ha lottato contro la politica corrotta, il razzismo, la pedofilia, accendendo una luce sulla condizione delle donne nella nostra società.

