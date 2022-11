Sabrina Salerno hot, il video su Instagram infiamma il web: «Tanti baci»

Sabrina Salerno non ha età. La showgirl e cantante italiana, 54 anni all'anagrafe, non sembra essere soggetta al passare del tempo. E sui suoi social network spesso decide di mostrarsi in tutta la sua bellezza ai follower di ogni età. L'ultimo video pubblicato su Instagram mette in evidenza le sue curve mozzafiato, provocando e infiammando il web.

Incandescente

Nonostante il primo freddo abbia raggiunto l'Italia, Sabrina Salerno riesce a rendere incandescente anche questo inizio di inverno. L'ultimo suo video pubblicato su Instagram la mostra in costume da bagno, stivaletto nero da cavallerizza e un giubbotto di pelle che non nasconde le sue forme.

Provocante

Un filmato di pochi secondi, accompagnato dalle note di «Many Kisses» di Krisma, che punta a provocare i suoi fan e riaccendendo il caldo torrido respirato in un'estate davvero infinita. La showgirl a 54 anni può ancora vantare un fidico al top, capace di mandare in estasi gli utenti maschili e non solo.