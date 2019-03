Sal Da Vinci: «Cinquant'anni con concerto-festa a Sharm el Sheikh»

Mercoledì 20 Marzo 2019, 22:41

I suoi cinquant'anni, di cui 44 spesi sul palco, Sal Da Vinci (Sorrentino all'anagrafe), nato a New York ma napoletano verace, li festeggerà con una festa-concerto a Sharm el-Sheikh. Oggi intanto, nella più vicina Feltrinelli Express di piazza Garibaldi, presenta, alle 18 «Sinfonie in Sal maggiore live», il primo album dal vivo della sua carriera, testimonianza dell'omonimo spettacolo con cui ancora gira, dopo un anno e 70 repliche.Ventidue brani, registrati dal vivo con band e orchestra d'archi, classici italiani («Il mondo», «L'immensità», «Un amore così grande», un medley battistiano, «E la chiamano estate», «A mano a mano») e napoletani («Tu ca nun chiagne», «Scetate», «Luna rossa», gli omaggi a Renato Carosone e Pino Daniele, «Caruso»), più qualche brano del tuo repertorio, compresa «Nanà», scritta per te da Renato Zero, e «Eternamente nuje», che firmi con Nino D'Angelo. Il mezzo secolo fa venire voglia di bilanci, Sal?«Sì, anzi no, anzi non lo so. Il disco è nato per i teatri, non mi piace risentirmi nè rivedermi, sono un criticone, il peggior criticone di me stesso, ma questo show così kolossal meritava di lasciare una testimonianza e il pubblico dei teatri la chiedeva. È nato come una scommessa, per sole dieci repliche, siamo ad oltre settanta date, il 30 novembre, per uno strano gioco del destino, ci esibiremo perfino a Mumbai».«Anche questo è nato per caso, volevo regalarmi una vacanza con tutta la mia famiglia, poi mi hanno proposto di esibirmi e visto che per me una festa non è tale se non canto... eccoci. Il 7 aprile compio 5 anni, la sera prima salirò sul palco dell'arena del Domina Coral Bay, circa mille posti a sedere, già quasi esauriti e... a mezzanotte spegnerò le candeline con la mia famiglia allargata. Viaggeremo in quasi 40 tra familiari, il cast dello spettacolo, i tecnici».«Ho portato Sinfonie in Sal maggiore al teatro Brancaccio e, per la prima volta, mi sono accorto di come abbia un seguito teatrale anche fuori dalla Campania. In platea c'erano pure tanti amici e colleghi, avevo invitato Verdone, ma era altrove per lavoro e mi ha promesso un incontro il prima possibile».«E da allora non ci siamo più incontrati: grazie a lui mi trovai sul set con Alberto Sordi, conobbi Sergio Leone che firmava il soggetto e la sceneggiatura... Non vedo l'ora di ritrovare Verdone, di spiegargli come quei giorni di riprese siano stati formativi per il bambino che aveva esordito sui palcoscenici della sceneggiata e sarebbe stato destinato a De Simone, Scugnizzi e Sanremo».«Succede sempre, successe anche nel 2009, quando arrivati terzo all'Ariston con Non riesco a farti innamorare. Mahmood mi piace, è forte, contemporaneo, furbo, urban, ma anche melodico, perché puoi anche fare rap, ma senza melodia non vai da nessuna parte».«Viviamo tempi contromano, e allora servono atti contromano e controtempo come il mio disco, in cui, accanto ai classici di casa nostra, antichi e moderni, puri (se mai sono stati puri) e contaminati, mi riprendo le grandi melodie italiane. Le mode passano, i capolavori no: è la prima lezione che ho appreso da papà Mario, che mi ha fatto debuttare a 6 anni, ormai 44 anni fa. Quando faccio i conti e mi accorgo che canto, e lavoro, davvero da una vita... sembra troppo persino a me, mi faccio paura da solo. Ma è la mia vita e non vorrei averne un'altra».