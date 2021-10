Sal Da Vinci, dal 16 ottobre videoclip de «L'altra verità»: nuovo brano tratto dall'album «Siamo gocce di mare»

Dal 16 ottobre su YouTube il videoclip del brano “L’altra Verità” singolo estratto dal nuovo disco di inediti “Siamo gocce di mare”. L'ultimo dei successi di Sal Da Vinci, singolo estratto dal disco, disponibile negli store digitali e in tutti i negozi di dischi.

«Dicono che le persone intelligenti siano alla ricerca della verità, ma solo quelle 'sagge' sanno riconoscere una verità diversa, dunque “L’altra verità”, che equivale a un’altra prospettiva da cui guardare qualcuno o qualcosa, senza essere condizionato da preconcetti o pregiudizi», così commenta il cantautore, tra le più belle voci di Napoli, il suo nuovo progetto.

«La ricerca dell'altra verità riconduce necessariamente a un'analisi della realtà più oggettiva, con un punto di vista più razionale e ragionevole. In amore è tutto diverso, cerchiamo di vedere solo ciò che ci fa stare bene. Per il cuore esiste una sola verità», prosegue. «"L’altra verità” è la descrizione perfetta di un punto di vista che ci appartiene, che si nasconde in un angolo del nostro cuore: il luogo in cui tutto ha un senso e in cui poter fabbricare sogni, quelli belli e veri, dove sono raccolte le debolezze, le paure e le gioie, gli entusiasmi e le speranze».

«La canzone appartiene a un progetto ampio e articolato che si snoda attraverso l’analisi delle sfumature dell’amore nelle sue molteplici forme e manifestazioni: è il nuovo disco di inediti “Siamo gocce di mare” forse l’album più intimo e introspettivo dell’artista, in cui il cantautore scava nella profondità di storie e sentimenti vissuti, per regalarne la loro rotondità», spiega ancora il cantante.

Presenti 15 tracce, 15 storie che rappresentano simbolicamente l’equilibrio di un matrimonio perfetto tra chi canta e chi ascolta. «Siamo gocce di mare è così un vero connubio tra emozioni, di canzoni con il cuore nel passato e la testa nel presente», racconta Sal.