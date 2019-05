Salmo, un festival su un traghetto: 36 ore di musica ed eventi da Genova a Olbia

Mercoledì 8 Maggio 2019, 16:57 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trentasei ore di musica, eventi e dj set a bordo di un traghetto. Il tutto, sotto la direzione di Salmo. Red Bull presenta "Open Sea Republic": dal 21 al 23 giugno un traghetto di Gnv (Grandi Navi Veloci) diventerà lo scenario per tre giorni di uno speciale festival. Gli spazi della nave, dal ponte alla piscina, i bar, la discoteca, le sale giochi, il cinema saranno animati giorno e notte con Dj set, concerti live e showcase con Salmo e molti altri artisti, producer e dj da lui selezionati. Oltre alla musica, durante tutto il tragitto saranno previste varie attività ricreative dedicate a videogiochi e cinema.Si parte da Genova il 21 giugno a bordo della nave La Suprema di Gnv che attraccherà a Olbia (città natale di Salmo) il giorno seguente. Salmo, insieme a degli ospiti a sorpresa, salirà sul palco allestito sul ponte della nave per uno speciale live set, una performance unica di circa 3 ore pensata ad hoc per questo evento. Lo show proposto da Salmo, che è ora pronto ad aggiungere il mare alla (lunga) lista di posti dove si è esibito, sarà totalmente diverso dai live del “Playlist Tour” ancora in corso - che ha visto i principali palazzetti italiani sold out e che ha rivelato le capacità straordinarie dell’artista di Olbia di tenere il palco. Ritorno previsto a Genova il 23 giugno.«Con i ragazzi di Red Bull abbiamo trovato e sviluppato sempre idee originali e questa è l’ultima: "Open Sea Republic" spero sia il primo di una serie - dice Salmo - ci saranno dj set e live molto diversi da quello che sto portando in tour. Insieme a me ci saranno vari ospiti, ma non li annuncerò prima di partire, vorrei fosse una sorpresa».Open Sea Republic trasformerà per due giorni la comunità della nave in una vera e propria repubblica sull’acqua con sue regole e uno statuto speciale dove i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica, interagendo con gli artisti con i quali condivideranno uno spazio comunitario “open”, senza barriere, in mezzo al mare.Biglietti in vendita dall'8 maggio al sito www.redbull.com/opensearepublic