Sangiovanni, una fan lo aspetta e gli fa una proposta indecente. Lui risponde: «Non posso, sono fidanzato»

Mentre conquista le classifiche con la sua "Malibù", Sangiovanni si prende anche il cuore delle fan. Il cantante uscito dall'ultima edizione di "Amici" di Maria De Filippi - dove si è classificato secondo, alle spalle della fidanzata ballerina Giulia Stabile - è stato protagonista in Puglia di un siparietto con un'ammiratrice che lo attendeva all'esterno dell'hotel. Sangio, impegnato in questi giorni nelle registrazioni di Battiti Live, si è fermato a scattare foto con i fan, firmare autografi e rispondere alle domande, quando una ragazza molto spigliata gli ha urlato: «Se vuoi ho una camera libera, ma proprio liberissima». La più classica delle proposte indecenti, declinata da Sangiovanni in maniera molto educata: «No grazie, non posso, sono fidanzato». Lo rivela Novella 2000.

Nulla cambia al vertice della classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi/Gfk. In vetta c'è ancora Sangiovanni con l'album omonimo seguito al secondo posto da "Taxi driver" del rapper Rkomi che sette giorni fa era terzo. Scende invece dal secondo al terzo gradino "Teatro d'ira - Vol.I" dei Maneskin mentre al quarto posto si registra una novità, "Best of me" di Emma. Ancora una novità sul quinto gradino dove entra subito in graduatoria "C'era una volta" di Leon Faun. Scivola dal quinto al sesto posto il cantante Aka 7even con il suo album omonimo mentre si conferma in settima posizione la rapper e cantautrice Madame con "Madame". Un nuovo ingresso in ottava posizione con "Musica da giostra vol.8" di Dj Matrix & Matt Joe. Conserva il nono posto "Il cielo contromano" di Deddy mentre scende dall'ottava alla decima posizione Tony Effe con il suo "Untouchable".

Nessuna novità sul fronte dei singoli: "Mille" di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro si conferma in prima posizione, "Malibù" di Sangiovanni in seconda e "Mi fai impazzire" di Blanco e Sfera Ebbasta in terza. Cambiano invece le prime posizioni tre posizioni dei vinili: al primo posto entra direttamente in graduatoria "Litfiba3" dei Litfiba, al secondo "Istantanee e tabù" di Rino Gaetano e al terzo "Traslocando" di Loredana Berté.