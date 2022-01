Sanremo, Vessicchio in forse per il Covid. La storia dei maestri del Festival: da Vince Tempera a De Amicis

Il direttore d'orchestra al Festival di Sanremo è sempre stato una figura centrale, e non solo dal punto di vista musicale. Con la bacchetta e ora con bacchetta cuffie e strambe pettinature o abiti eccentrici, i maestri dell'Ariston hanno sempre fatto parlare di sè perché in qualche modo, anche loro come i cantanti stessi, rappresentano la storia del Festival della canzone italiana, da Grazie dei Fiori ad oggi. Gli artisti stessi, nel tempo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati