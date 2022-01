Sanremo 2022, Sangiovanni: «Mi hanno minacciato di morte per come mi vesto»

Vanity Fair dedica il suo numero speciale a Generazione Futuro, e sulla cover ci va Sangiovanni. Dopo il secondo posto conquistato ad Amici 20, il cantante che nel talent di Maria De Filippi ha anche trovato l'amore ha trionfato su tutte le classifiche estive, conquistando milioni di ascoltatori con la sua Lady. Ora il cantantante, dopo aver festeggiato il suo primo anno d'amore con Giulia Stabile con tanto di tatuaggio, si prepara a debuttare sul palco dell'Ariston. Sangiovanni porterà a Sanremo 2022 il brano Farfalle, un testo che parla di rinascita. Un testo che lui sente molto suo perchè parla del suo smarrimento di fronte agli stravolgimenti che la vita gli ha palesato e che non lo hanno portato a stare bene. Un viaggio introspettivo già iniziato da Sangio con Perso nel buio e che proseguirà con Farfalle la canzone che parla di ritorno alla vita.

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Sanremo 2022, la guida completa: ecco tutti i superospiti, le... IL FESTIVAL Sanremo 2022, le prime pagelle: Massimo Ranieri il migliore tra tanta... IL SUCCESSO Amici, Giulia Stabile rompe il silenzio su Sangiovanni e Mattia...

Sanremo 2022, la guida completa: ecco tutti i superospiti, le conduttrici, i cantanti e i le canzoni in gara

Sangiovanni, le minacce di morte

Oltre alla copertina Sangiovanni rilascia a Vanity anche un'intervista in cui racconta proprio cosa lo ha fatto soffrire dopo la sua presenza ad Amici. È stato tutto magico ma quando ci si espone così tanto oltre all'affatto arriva anche l'odio.

«Io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa. I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio» Sangiovanni quindi ha ricevuto persino minacce di morte per come si veste.

L'amore con Giulia Stabile

Parla anche del suo amore con Giulia Stabile e di come è evoluto e cambiato il loro rapporto anche rispetto ai followers :

«Negli ultimi tempi abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole»