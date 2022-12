Sanremo 2023, social scatenati per i big: «Sogno i Cugini di Campagna in mutande come i Maneskin». E Amadeus diventa un meme

La lista dei big in gara a Sanremo 2023 è uscita e il web non parla di altro. Dopo un collegamento altalenante (il maltempo non risparmia neanche l'Ariston) di Amadeus al Tg1 gli uccellini di Twitter volano già da un cantante all'altro. E mentre entra in trend il volto di Ama che non riesce a sentire la giornalista Rai durante la diretta e sull'app dei cinguettii definiscono lo screen il meme dell'anno per il web il prossimo vincitore sarà Marco Mengoni.

Sanremo 2023, i big in gara. Giorgia, Elodie, Articolo 31 e Ariete. All'Ariston anche Grignani e Ultimo. La lista di Amadeus

Sanremo 2023, le reazioni social ai nomi dei big in gara

Solo 10 minuti fa, il direttore artistico del Festival ha letto la lista ufficiale e il web è già in fermento. Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo. Questi saranno i cantanti che dal 7 all'11 febbraio 2023 si sfideranno a colpi di note all'Ariston.

VENTOTTO canzoni in gara QUEST'ANNO FINIAMO ALLE PRIME LUCI DELL'ALBA RAGA amadè mentalità pazzeska#Sanremo2023 pic.twitter.com/SkI32oQokF — Arsa Gaidra (@arsagaidra) December 4, 2022

Sanremo non è manco iniziato e già abbiamo il primo meme✨#Sanremo2023 pic.twitter.com/i2kk8yFrsS — 𝙢🎄vs uni (@itsmc17) December 4, 2022

Il web ringrazia Amadeus

E mentre Amadeus si dichiara fiero del suo lavoro («È stato difficile ma sono felicissimo di questi 22 cantanti, loro sono i miei superospiti») il popolo dei social è preoccupato solo di una cosa: «Noi alle 4 di mattina che ascoltiamo il 28esimo cantante in gara». Ebbene si le canzoni saranno 28 e Achille Lauro con trucco con occhiaie marcate è il volto scelto che meglio rispecchia il sentiment del web per questa informazione.

Noi alle 4 di notte che ascoltiamo il ventottesimo cantante in gara #Sanremo2023 pic.twitter.com/oYOF6WeaBj — lulu SAW HARRY🏡 (@myhazlulu) December 4, 2022

Dai nomi si capisce chiaramente che guardare questo Festival sarà come fare un salto negli anni '90: Paola e Chiara tornano insieme e anche gli Articolo 31.

«Non si sta parlando abbastanza del ritorno di Paola e Chiara e gli Articolo 31. La mia adolescenza che tornaaaaa. Grazie Ama, grazie Sanremo»

SOGNO I CUGINI DI CAMPAGNA CHE COPIANO TUTTI GLI OUTFIT SANREMESI DEI MÅNESKIN OGNI SINGOLA SERA #Sanremo2023 pic.twitter.com/lx8HZepghX — Arsa Gaidra (@arsagaidra) December 4, 2022

I Cugini di campagna, dopo essere tornati alla ribalta anche per aver attaccato i Maneskin di copiargli gli outifit, ora riporteranno i loro tacchi e parrucche a Sanremo, merito (anche) della band romana? Per il web si: «Al fantasanremo +800 punti se I cugini di campagna fanno la cover di iwbys con le chia**e di fuori come Damiano». E ancora: «Sogno i Cugini di campagna che copiano tutti gli outfit sanremesi dei Maneskin ogni singola sera».

MARCO MENGONI TORNA A SANREMO A 10 ANNI ESATTI DALLA SUA VITTORIA #Sanremo2023 pic.twitter.com/t4Nt66amwD — Veronica💙 (@MMilmiosorriso) December 4, 2022

Ariete la piu' amata dei giovani

Anche Anna Oxa e Giorgia insieme a Elodie saranno protagoniste indiscusse di questa 73esima edizione dellla kermesse. E Marco Mengoni che torna a 10 anni dalla sua vittoria al Festival è per il web il vincitore certo. «Abbiamo già il nome del prossimo vincitore». Su Twitter non hanno dubbi.

Paola e Chiara a #Sanremo2023 sarà un revival del Festival bar mi dispiace tantissimo per chi non era ancora nato in quell’epoca d’oro. 🥲♥️ è tutto bellissimo, grazie Amadeus. pic.twitter.com/5t1AWFxWhv — _Valentina_ ⚜️ SANTI FRANCESI IN FINALE (@wonderlandH_) December 4, 2022

E la giovanissima Ariete è la piu' amata dalla Generazione Z per lei sui social solo applausi e cuori.

I nomi sono piaciuti tanto. «Quando pensavamo che Ama non potesse più superarsi lui ha veramente buttato insieme in un cast solo Giorgia, Elodie, Mara Sattei e Marco Mengoni». E se il pubblico è contento, l'obiettivo della Rai di superare i numeri della scorsa edizione del Festival (forse) potrà essere centrato.

di Angela Orecchio