Sanremo 2023, Iva Zanicchi attacca la Ferragni: «Ha poco da dire». E chiede ad Amadeus: «Portami come ospite»

“Ama, hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri ma manca una donna”. Iva Zanicchi non ci sta all’idea di dover guardare il Festival di Sanremo dalla tv, quest’anno. E dopo la partecipazione dell’anno scorso in gara con “Voglio amarti”, che ha segnato il ritorno dell’Aquila di Ligonchio sul palco dell’Ariston a distanza di tredici anni dalla sua ultima partecipazione, quella del 2009 con “Ti voglio senza amore” (fu eliminata prima della finale e puntò il dito contro Roberto Benigni, ospite di quell’edizione della kermesse, reo di averla – sostenne lei – sfavorita prendendola in giro in un suo monologo prima del suo passaggio sul palco), lancia ai microfoni di Rtl un appello ad Amadeus affinché il conduttore e direttore artistico la inviti ufficialmente come ospite del Festival. “Della mia età ci sono rimasta solo io”, ha aggiunto Iva Zanicchi.

Il compleanno

La cantante, 83 anni appena compiuti, sul palco dell’Ariston potrebbe festeggiare i suoi sessant’anni tondi tondi di carriera, tanti quanti ne sono passati dal suo debutto discografico: era il 1963 quando l’allora 23enne Iva Zanicchi pubblicò il suo primo 45 giri, “Zero in amore/Come un tramonto”, primo tassello di una carriera da dieci milioni di dischi venduti grazie a successi come “Io ti darò di più”, “Zingara”, “Ciao cara come stai?”, solo per citarne alcuni.

La presenza a Ballando con le stelle

Vista recentemente a “Ballando con le stelle”, dove insieme al suo partner sulla pista da ballo Samuel Peron è riuscita ad arrivare fino in finale, ai microfoni di Rtl la cantante ha detto la sua sul cast del Festival, in programma dal 7 all’11 febbraio: “Sulla carta c’è una squadra femminile di tutto rispetto. Amadeus, esattamente come l’anno scorso, sta facendo un grande Sanremo. Punto tutto su Madame ma mi aspetto tanto anche da Elodie. Sanremo è fondamentale per i giovani artisti, devono arrivare preparati e con belle canzoni, non c’è vetrina più importante. Il Festival di Sanremo è l’unica cosa che unisce l’Italia, teniamocelo caro”. Su Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini, le co-conduttrici scelte da Amadeus, ha detto: “Immagino che diranno poco, quindi spero che indossino abiti favolosi”.