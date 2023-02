Sanremo: in radio è già sfida tra Elodie, Colapesce Dimartino e Giorgia. Mengoni in tendenza su YouTube

Ora che sono state tutte eseguite dal vivo sul palco dell’Ariston, e che quindi non sono più inedite, le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023 cominciano il loro viaggio nelle classifiche. In radio la sfida tra i 28 brani scelti da Amadeus per provare a superare la cifra record dei 33 Dischi di platino e 5 Dischi d’oro in tutto vinti dalle canzoni dell’anno scorso, pari a 3,5 milioni di copie vendute complessivamente, si combatte già a suon di passaggi.

I dati di EarOne, che monitora l’andamento delle canzoni nelle programmazioni radiofoniche, si aggiornano in tempo reale, ma nella media tra punteggi – cambiano a seconda dell’audience della radio e dell’orario del passaggio della canzone – e passaggi a contendersi il podio sono Elodie con “Due”, Colapesce e Dimartino con “Splash” e Giorgia con “Parole dette male”. La 32enne cantante romana, quinta nella classifica parziale relativa alle prime due serate del Festival, che fa riferimento solamente ai voti della sala stampa, con la sua canzone ha già conquistato 85 emittenti, che nei primi due giorni successivi al passaggio di Elodie sul palco hanno suonato “Due” 150 volte. In forte ascesa i due cantautori siciliani, che con “Splash” a poche ore dalla prima esecuzione in tv, ieri, sono già entrati nelle playlist di 61 emittenti, totalizzando 76 passaggi. Come loro anche Giorgia, che con “Parole dette male”, solamente ottava nella classifica della sala stampa, è nelle programmazioni di 44 radio e ha totalizzato 50 passaggi. Appena fuori dal podio Marco Mengoni con “Due vite”, primo nella classifica parziale del Festival, che ha ottenuto più passaggi sia di “Splash” di Colapesce e Dimartino che di “Parole dette male” di Giorgia, ma a quei passaggi corrispondono punteggi più bassi.

Paola e Chiara a Sanremo 2023: «Siamo passate attraverso molte curve, ma quello che conta è che siamo ancora qui»

Chi è l'attivista iraniana Pegah Moshir Pour: il testo del suo monologo con Drusilla Foer

Il 34enne cantante laziale – è di Ronciglione, in provincia di Viterbo – con “Due vite” si prende però la sua rivincita su YouTube: il video ufficiale della canzone è secondo tra le tendenze di YouTube, quello dell’esibizione sul palco dell’Ariston terzo, per un totale di 3 milioni di visualizzazioni in poco più di 24 ore. Tra le esibizioni più viste sul canale YouTube ufficiale della Rai c’è anche l’esibizione di Mr. Rain con “Supereroi”, che ha totalizzato 1,2 milioni di visualizzazioni.