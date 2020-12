«Segni Distintivi», i poliziotti musicisti cantano il Natale

Si chiamano Segni Distintivi, perché in un mondo omologato sull'egoismo e il consumismo – mali che neanche la pandemia è riuscito ad estirpare – loro vogliono fare la differenza. Con la musica, che «arriva – dicono – più direttamente ai cuori». Ma la scelta del nome di un duo, capace in appena un anno e poco più di nascita, di conquistare la ribalta nazionale, è che il distintivo ce l'hanno veramente appuntato sul petto. Già, perché il bassista Fabio Sgrò, romano quarantacinquenne, e il chitarrista Angelo Forni, 36 anni, salernitano, di mestiere fanno i poliziotti. Si sono conosciuti dieci anni fa alla Questura di Milano, dove entrambi prestavano servizio, e la scoperta di avere entrambi una stessa grande passione: suonare e cantare. Poi una serie di trasferimenti in città diverse ma senza mai perdersi di vista e, infine, complice la comune amicizia con il discografico Tino Coppola, si sono uniti in duo dando vita per l'etichetta Bit&Sound all'album «Verso un porto migliore» dedicato al ragazzino del Mali morto, insieme ad altri settecento migranti, nel disastroso naufragio nel canale di Sicilia dell'aprile 2015. Quel profugo quattordicenne senza volto e senza nome aveva cucita nella giacca una pagella, diventata titolo del brano più intenso del lavoro che ha fatto conoscere ed apprezzare i due agenti-cantautori.

Ora Fabio ed Angelo ci riprovano a bissare il successo con un progetto che parla di rinascita. I Segni Distintivi lanciano oggi, infatti, il loro nuovo singolo «Era la Notte di Natale» (sempre per Bit&Sound), una melodia semplice, un vero e proprio racconto autobiografico, narrato anche per immagini, che evoca i due musicisti bambini, in un nostalgico flashback accanto al fuoco, mentre ricordano quella «piacevole impazienza che avevo, quando, poi, terminava la cena e allora di corsa a casa, anche se il sonno non c’era…». La canzone sarà la colonna sonora del concorso nazionale «e adesso raccontami il Natale», promosso dall'associazione Costadamalfiper... presieduta da Alfonso Bottone, nell'ambito dell'edizione numero quindici di incostieraamalfitana.it Festa del libro mediterraneo. Il duo, testimonial della rassegna letteraria, sarà protagonista del gala di premiazione, previsto a Cetara agli inizi del nuovo anno. «Cantiamo la meraviglia e la bellezza – dicono – per riaccendere la speranza in un mondo migliore. Di luce come lo è il Natale e da costruire insieme».

