Selena Gomez ammette: «Sono bipolare, ma non ho paura»

«Sono affetta da disturbo "bipolare». Selena Gomez esce di nuovo allo scoperto sul suo stato di salute e rivela che di recente gli è stata diagnosticata la patologia. L'attrice e cantautrice americana, 27 anni, è stata ospite dello show di Miley Cyrus Bright Minded su Instagram e ha rivelato che ha scoperto di essere bipolare per la prima volta dopo anni a lottare con la sua salute mentale.



Ha tuttavia sottolineato che la malattia non le fa paura. «Di recente - ha spiegato - sono stata in uno dei miglior ospedali di salute mentale in America, il McLean, e ho discusso del fatto che dopo anni in cui mi sono capitate diverse cose ho capito che ero bipolare. E mi ha aiutato saperne di più. Non fa paura se si sa».



La trasmissione è stata anche l'occasione per parlare di come tenere lontano l'ansia durante l'epidemia di coronavirus. «Scrivo tanto - ha detto - Credo che mi stia aiutando ad elaborare ciò che sta accadendo. Aiuta anche riconnettersi con persone con le quali non sei stata molto carina… e magari approfittare per dire: Hey, spero che tu stia bene e al sicuro». Ultimo aggiornamento: 6 Aprile, 07:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA