«Sembra strano anche a me», e la musica entra solo qui, prima c'è solo la voce, «sono ancora qui a difendermi/ e non è mica facile/ hai ragione pure te/ le mie scuse sono inutili/ ma non posso stare senza dirtele». Vasco Rossi si sveglia a mezzanotte, quando arriverà ufficialmente il suo nuovo singolo (c'è anche il vinile, con retro strumentale) «Una canzone d'amore buttata via», una ballata delle sue, romanticamente nichilista, prodotta da Celso Valli, pronta ad esplodere in un accesso di power rock, che però è una resa. Ad una donna, a se stesso, all'eterno dongiovannismo, al destino, alla vita che è difficile ben più che spericolata: «Non poteva vedere la luce nell'anno peggiore di tutti i tempi. Volevo che uscisse nel 2021, l'anno della rinascita», spiega lui che poi domani sera lo proporrà in anteprima su Raiuno a «Danza con me», lo show di Roberto Bolle: «Andare da lui, il mito mondiale della danza, è una combinazione astrale unica e beneagurante». Una combinazione che vedrà il ballerino danzare sulle sue note al fianco dell'etoile della Scala, Virna Toppi, una coreografia di Mauro Bigonzetti: «La prima canzone dell'anno, la prima nel programma di Bolle, la prima dell'album che verrà nel 2021, l'anno della rinascita».

Al Komandante del rock, che manca in tv dal 2005 - quando tornò a Sanremo (conduceva Bonolis) come superospite - piace la danza classica: volle Eleonora Abbagnato nel video di «Ad ogni costo» e il corpo di ballo della Scala coreografò in «L'altra metà del cielo» un pugno dei suoi successi. Ora balla - si fa per dire - con Bolle e si rimette in ballo con la prima canzone del 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA