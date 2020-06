«Sempe accussì», da Napoli una canzone per ripartire dopo la pandemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un balcone al centro di Chiaia, la strada vuota, una notte di marzo in piena pandemia a Napoli., batterista, autore e compositore ha trattto ispirazione dal panorama di casa per comporre durante l'emergenza Coronavirus “Sempe accussì” prodotto da. Un testo, scritto di getto, che contiene tutte le sue emozioni. Il messaggio nonostante il momento è positivo ed esprime il sentire di tutti i napoletani che, anche nel buio più pesto, riescono a trovare uno spiraglio di luce e da lì l'energia giusta per ripartire più forti e più consapevoli della ricchezza della "normalità". Saggiomo vanta collaborazioni con artisti del calibro diper citarne qualcuno.