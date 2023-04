«Senza libertà», James Senese torna sulla scena musicale con un nuovo singolo

«Senza libertà» è il nuovo singolo di James Senese, disponibile da venerdì 14 aprile, che anticipa l’uscita del prossimo album di inediti prevista per il 12 maggio. A quarant’anni di distanza dal suo esordio come solista con “James Senese” (1983 - Polydor) e con una carriera alle spalle che lo ha sempre visto impegnato nel sociale, tanto nei contenuti quanto nell’attitudine, Senese torna con un nuovo brano dal titolo “Senza libertà”, un grido di dolore per chi si è visto portare via il proprio futuro dalla guerra e oggi è costretto a nascondersi. Perfettamente coerente con un percorso artistico privo di compromessi che ha sempre mantenuto nell’urgenza espressiva la propria stella polare, anche questa canzone è quanto mai attuale nelle tematiche affrontate.





Affondando le proprie radici nella musica nera e i numi tutelari nelle figure di Miles Davis e John Coltrane, l’energia e l’identità del suo sax è rimasta inalterata nel corso della sua carriera, dai seminali Showmen con Mario Musella ai Napoli Centrale, passando per le collaborazioni con l’amico Pino Daniele e il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato da Franco Del Prete, arrivando alle porte di questo nuovo lavoro con la stessa voglia di cantare e suonare le storie degli ultimi e dei vinti.