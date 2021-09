Sfera Ebbasta a Capri, nuovo videoclip e relax con la fidanzata Angelina

Continua la vacanza lavoro di Sfera Ebbasta a Capri. Il giovane rapper italiano che fa impazzire le folle di teen ager ha scelto come buen retiro sull’isola il Grand Hotel Quisisana dove questa mattina è stato colto dall’obiettivo del fotografo mentre si era concesso mezz’ora di relax sulla terrazza del Quisi Bar, lo spazio che affaccia su via Camerelle, la famosa strada delle griffe internazionali pari alla Fifth Avenue newyorkese, prima di concedersi alle telecamere dei videomakers che lo stanno riprendendo negli angoli più belli e suggestivi dell’isola per un nuovo videoclip.

Sfera Ebbasta ha raggiunto il successo in pochi anni, è già con il suo primo album ha scalato velocemente la classifica dei successi con migliaia di copie vendute tanto da essere insignito addirittura con il disco d’oro dalla Fimi.

La vacanza lavoro a Capri ha visto anche il tour serale abituale del jet set con tappa irrinunciabile al ristorante Aurora, l’elegante ritrovo del buon gusto a via Fuorlovado e champagne dedicato da Angelica, la gelateria accanto al ristorante che addirittura ha creato un’etichetta per lui.

Il dopocena è finito con un siparietto fuori programma con Sfera Ebbasta che ha modificato il nome del locale apponendo delle lettere adesive che hanno trasformato il nome della gelateria da Angelica in Angelina, il nome della fidanzata e modella argentina della rapper.