Shakira, ad Halloween si traveste da cheerleader per i figli: «Sono la vostra fan numero 1»

E' Halloween anche in casa Shakira. La popstar, sotto l'occhio mediatico per la separazione burrascosa con Piquè, è apparsa sorridente sul suo account Instagram mentre mostra il travestimento da cheerleader scelto per la festa di Halloween. Un costume che sceglie non a caso e dedica ai figli. Infatti, nel post pubblicato, Shakira scrive: «Cheerleader ufficiale della squadra di Sasha e Milan e il loro fan numero uno! Official cheerleader per Milan e Sasha e their #1 fan!»

Shakira non ha mai celato l'amore incondizionato per i figli. Da sempre ha messo il loro bene davanti, oltre la tormentata separazione in corso con il compagno Piquè.

La corsa di Piquè

Nonostante tutto, però, Piquè ha dimostrato di essere ancora legato all'ex compagna Shakira, correndo da lei nel momento del bisogno. William Mebarak Chadid, padre di Shakira, è stato recentemente ricoverato in una clinica privata di Barcellona per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il calciatore sarebbe scappato tra le braccia dell’ex per sostenerla durante il ricovero del padre. A raccontarlo è la testata spagnola E News che riporta come Piqué si sarebbe precipitato dalla cantante dopo aver appreso la notizia sulle condizioni di salute del padre. «Dopo la terribile rottura tra la coppia, tutto sembra indicare che Piqué e Shakira continuino a prendersi cura l’uno dell’altra».

Il dolore di Shakira

La cantante ha riversato il suo dolore in una canzone: Monotonia. «Non è stata colpa tua, né mia, è stata colpa della monotonia» recita il brano. Un testo autobiografico che Shakira canta con Ozuna e nel cui video le viene letteralmente sparato via dal petto il cuore. Il riferimento è all’ex compagno Piquè e alla relazione finita con la notizia di una nuova donna al suo fianco. Nel video, l'uomo che le spara il colpo indossa per altro gli stessi abiti che indossava Piqué nel video di Me Enamorè. Le foto del calciatore con Clara Chia Martì hanno fatto il giro dei media facendo infuriare Shakira perché, a quanto pare, c’era un accordo di riservatezza sulle nuove fiamme.