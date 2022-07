Shawn Mendes, annullato il tour per problemi di salute mentale: «Ho bisogno di prendermi il mio tempo»

Il Tour Wonder di Shawn Mendes è sospeso. I fan non aspettavano altro, ma ora arrivano brutte notizie. I concerti non ci saranno. Lo ha comunicato lo stesso cantante canadese dal suo account Instagram, spiegando anche le vere motivazioni. «Ho bisogno di prendermi il mio tempo». Doveva volare in nord America e poi in europa ma il tour è slittato.

APPROFONDIMENTI ROMA Blanco, una marea folle di gioia a Capannelle: arrivano anche i... INTERVISTA Riccardo Cocciante premio Charlot: «Ora rinnovo Turandot per...

Justin Bieber e la sindrome di Ramsay Hunt, il messaggio per i fan: «Trovo conforto in Gesù. Lui è con me. Ora sto meglio»

Shawn Mendes, tour annullato per motivi di salute

Tantissimi i commenti a supporto dell'artista, che chiede una pausa.

Camila Cabello: «Fare terapia mi ha salvato da ansia e burnout»

Già all'inizio del mese il 23enne aveva detto che a causa di problemi alla sua salute mentale si sarebbe voluto prendere una paua di almeno 3 settimane e pensava di posticipare il concerto del 29 del mese, ma ora arriva la decisione finale: tutte le date sono sospese.

Come sta?

«Devo cancellare il resto delle date del tour in Nord America e nel Regno Unito/Europa», con queste poche righe Shaw parla della sua situazione complicata. Come lui anche Justin Bieber qualche tempo fa ha deciso di allontanarsi dalle scene per salvaguardare la sua salute, annuncio che fece preoccupare molto i fan dell'artista. Mendes sperava di farcela a tornare sul palco, lui e il suo team erano pronti e fiduciosi.

Le scuse e le promesse

«Ma in questo momento devo mettere la mia salute come la mia prima priorità», confessa Mendes. È dispiaciuto per i fan che lo attendevano con ansia, ma ha bisogno di fermarsi. «Vi prometto che tornerò non appena avrò preso il tempo giusto per guarire». Un comunicato che fa il pieno di like e che si conclude con un ringraziamento che il cantante rivolge ai fan per esserci sempre al suo fianco.