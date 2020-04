Il nuovo singolo dei Rolling Stones, scritto da Mick Jagger e Keith Richards, si chaiama "Living in a ghost town" e da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali. È statao ideato e registrato a Los Angeles e Londra in isolamento.



Mick, «Gli Stones erano in studio a registrare del nuovo materiale prima del lockdown e c'era una canzone che pensavamo avrebbe risuonato attraverso i tempi che ora stiamo vivendo. Ci abbiamo lavorato in isolamento. Ed eccola qui – s'intitola 'Living in a Ghost Town' - spero che vi piaccia». Keith, «Allora, per farla breve. Più di un anno fa a Los Angeles avevamo pensato di tenere questo brano per un nuovo album, poi è scoppiato il casino e insieme a Mick abbiamo deciso che questa canzone doveva essere lavorata adesso e così eccola qui, "Living in a Ghost Town". Stay safe!».