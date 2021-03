«Sienteme», una canzone per la clownterapia: «Un’esperienza che rende più forti»

È un brano che parla di amicizia, lealtà e sostegno reciproco. Ma, soprattutto, questa Sienteme, acquistabile su Amazon Music e iTunes, è una canzone che porta con sé un concreto messaggio di solidarietà. Infatti, i proventi del singolo cantato da Roberta Tondelli e scritto da Antonio De Carmine e Mauro Spenillo (Principe & Socio M) saranno devoluti a Teniamoci per mano Onlus, un’associazione che porta negli ospedali un sorriso ai bimbi e agli anziani ricoverati attraverso la clownterapia. E la stessa interprete napoletana da anni è impegnata in questa attività di volontariato.

«Durante la lavorazione del brano, ascoltando il testo, mi convincevo sempre più di voler coinvolgere in qualche maniera la clownterapia – spiega la Tondelli –. Così è nata l'idea che la protagonista del videoclip, interpretata dall'attrice Annarita Ferraro, fosse una volontaria dell’associazione di cui faccio parte, come si nota in un’immagine del video, dove Annarita indossa il naso rosso e il camice di Teniamoci per mano Onlus». Un’esperienza che ha segnato positivamente l’esistenza della cantante, che nella sua carriera vanta partecipazioni al Festival di Napoli e al Festival di Castrocaro, nonché prestigiose collaborazioni artistiche: «Esercitare la clownterapia è stato un sogno fin da bambina – dichiara Roberta –. Sono stata accolta nella splendida famiglia di Teniamoci per mano Onlus qualche anno fa, in un momento particolare della mia vita. Il volontariato mi ha arricchita e la clownterapia, detta anche terapia del sorriso, mi ha permesso di donare sorrisi, tempo, presenza e leggerezza a chi davvero necessita di tutto ciò, anche se per poche ore, e questo mi fa sentire viva. In quel tempo mi svesto di ogni eventuale paura, dolore e angoscia per poter fronteggiare le diverse circostanze in cui mi ritrovo».

E quando si lascia l’ospedale si è sempre un po’ cambiati rispetto a quando si è entrati: «Ogni volta porto a casa un pezzetto di tutti i dottori, i bimbi, i ragazzi, i genitori, gli anziani (i nostri splendidi nonnini) che incontro e, inevitabilmente, anche una nuova me, più forte e consapevole di quanto siamo fortunati, spesso senza rendercene conto. In ogni corsia sono in compagnia di altri straordinari clown e condividere quei momenti è una vera fortuna». E conclude con un invito: «I clown comunicano, anche tra loro, con gli sguardi e i sorrisi per entrare in empatia, cercando di minimizzare la gestualità e comunicare con gli occhi la verità di quel preciso momento. Credo sia una grande e forte esperienza di crescita personale, oltre che un'attività di aiuto e sostegno indispensabile che consiglio a tutti».

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, Sienteme è stato scritto da Antonio De Carmine e Mauro Spenillo, che lo ha pure arrangiato, suonando anche le tastiere e prendendo parte ai cori insieme alla stessa Roberta Tondelli. Antonio De Carmine, invece, ha suonato la chitarra acustica, mentre Pippo Seno le altre chitarre. Inoltre, al basso c’è Corrado Calignano, alla batteria Giancarlo Ippolito e al Sax Jerry Popolo. Nel videoclip, diretto da Alessandro Freschi, insieme ad Annarita Ferraro ci sono Andrea Fiorillo e Sergio Del Prete.

