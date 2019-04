«Nida for Sara», Andrea Sannino infiamma l'Acacia con “Abbracciame”

Domenica 7 Aprile 2019, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bis di «Abbracciame» ha suggellato il senso di una bellissima serata all’insegna della solidarietà, infiammando i cuori dei fans. Grande successo ieri al Teatro Acacia per il concerto benefico di Andrea Sannino, il cui ricavato è stato interamente devoluto ai familiari di Sara, una bimba di 5 anni affetta da una patologia rara, che per curarsi dovrà operarsi negli Stati Uniti. Tutti uniti dunque nel nome della piccola per la festa di chiusura del “Nida for Sara” organizzato dalla “Nida” Onlus Campania, che ha visto il famoso teatro vomerese riempirsi d'amore per il prossimo con il concerto di Andrea Sannino, “Andrè”.Per le centinaia di partecipanti a prendere corpo è stata un'indimenticabile serata nel segno della solidarietà per ringraziare quanti hanno offerto o offriranno ancora con una donazione il loro sostegno per la raccolta fondi. E ad aprire la serata, prima del momento musicale, è stata la referente per la Campania della Nida, Chiara Migliaccio, che ha aggiornato i tanti presenti il pubblico sull'evoluzione dell'iter chirurgico e riabilitativo che la piccola Sara e i suoi genitori stanno affrontando in America: «Sara - ha spiegato - è stata appena operata e l'intervento chirurgico di altissima specializzazione appena effettuato pare stia già dando tanti segnali positivi. La bimba ha superato un'operazione effettuata con l'ausilio di macchinari sofisticati in uso negli Stati Uniti ed ora si spera che possa guarire dalla lesione cerebrale diagnosticatale al Bambin Gesù di Roma come una malattia rara chiamata “Amartoma Ipotalamico. Ora più che mai - ha aggiunto la referente campana di Nida - è il momento di stare vicini a questa bimba e ai suoi genitori nel pieno di un percorso ancora lungo e difficile. Noi della Nida - come sempre affermiamo - non possiamo cambiare il mondo ma migliorarlo. La nostra mission è sempre quella di fare del bene creando momenti di aggregazione per stare bene insieme».Forti emozioni anche per il messaggio di ringraziamento dei genitori di Sara, letto in sala da una loro parente. La festa voluta dalla “Nida” Onlus Campania, al Teatro Acacia con un cantante come Andrea Sannino e il concerto “Andrè” ha quindi rappresentato un emozionante momento di aggregazione oltre al coronamento di un successo collettivo fatto di umanità, sensibilità e cuore. Grazie anche all'organizzzione della responsabile del coordinamento settore spettacolo “Nida” Campania, Valentina Magno e al supporto degli sponsor del Bar Pino, di Enzo Guarino, dell'Hdemia Artistry, della Florida, della Gioielleria Armando Gentile, della Mamaflex, della trattoria Santa Rosa, del Fastweb store Chiaia, del consulente Azimut, dottor Gerardo Savy, dell'Ottica Emerson, del “B & B Guantai 30”, della All-Print srl. E dell'Associazione dei Commercianti Vomero Arenella, il Concerto “Andrè” di Sannino ha letteralmete coinvolto il pubblico che non ha smesso un solo momento, dall'inizio alla fine dello spettacolo, di applaudire e gridare a gran voce il nome Sara.Il popolare artista partenopeo ha proposto i brani del suo secondo Cd “Andrè” insieme a trascinanti incursioni nel mondo dei più grandi successi italiani, napoletani e internazionali, nell'universo delle canzoni del Principe della risata Totò e negli indimenticabili sentieri del musical “C'era una volta Scugnizzi”. Non sono mancati, ovviamente i grandi successi di Sannino, letteralmente travolto dagli applausi con la struggente “Carnale” e la popolarissima “Abbracciame” bissata nel finale con l'ausilio del balletto della “Artistry” Accademia creografato da Valerio Guidorizzi.