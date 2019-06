Sabato 22 Giugno 2019, 21:57

A NAPOLI - Livio Cori si è finalmente «Liberato». Via allo show live del rapper di Montecalvario, organizzato in contemporanea con l’esibizione di Liberato a Roma. Cori, stanco delle voci che lo vorrebbero nelle vesti nascoste, da passamontagna e cappuccio, del misterioso cantante mascherato, ha deciso di mettere in piedi un evento acustico, voce e chitarra, per pochissimi fan, selezionati attraverso i social dell’artista.«Ci tenevo a farlo qui, dove tra l’altro abbiamo girato l’ultimo video di A casa mia. Nel mio quartiere, in un posto che sento mio. Avrei voluto i fan fossero di più, ma non era un live previsto negli impegni estivi già organizzati. Ad ogni modo se sto qua...ci siamo tolti il pensiero. Non ho il dono dell’ubiquità» ha spiegato Cori prima di cominciare a suonare il suo live, davanti al suo pubblico. A fare gli onori di casa il gestore di O’Vascio Fabio Zizolfi.In contemporanea, mentre Liberato è sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle a Roma, con la sua «nove maggio», Cori, a 200 km di distanza intona le note del suo singolo «A casa mia». Un modo inequivocabile per mettere il sigillo su quanto Cori afferma da mesi: «Non sono Liberato». Lo show, organizzato all’interno di O’Vascio (trattoria tipica dei Quartieri Spagnoli) è trasmesso in diretta sul canale Instagram di Cori.L’esigenza del rapper, che quest’anno si è esibito a Sanremo con Nino D’Angelo, nasce dalla voglia di staccarsi di dosso l’etichetta dell’essere riconosciuto, finanche da alcuni suoi fan, come Liberato. Al suo primo album, dal titolo «Montecalvario», Livio Cori ha voglia di essere soltanto sé stesso, fare musica e di emergere per il lavoro che sta muovendo intorno al suo progetto. Da stasera il caso è chiuso e la certezza è soltanto una: che Livio Cori è Livio Cori, mentre su Liberato continuerà a celare il segreto.Scaletta del liveVia dei milleAdda passàNennèSurdatDue minutiAmmore e guappariaA capa a fa beneCore senza pauraUn’altra luceNu juorno a votaA casa mia