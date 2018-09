Sorpresa sul palco di Tony Colombo: «Mi vuoi sposare?»

Martedì 4 Settembre 2018, 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Valentino Torio - Grande sorpresa per una ragazza di San Valentino Torio, ieri sera sul palco dell’artista Tony Colombo durante i festeggiamenti di Maria Santissima della Consolazione. Il concerto del noto cantante neomelodico è stata l’occasione per una emozionante proposta di matrimonio. “Devo invitare un attimo sul palco un uomo ed una donna”. Così Tony che ha fatto salire prima Valentino con in mano un enorme fascio di rose e, poi, ha cercato tra il pubblico la futura sposa, Maria. Entrambi sul palco, tra centinaia di cellulari ad immortalare il momento, Valentino si è inginocchiato per la fatidica domanda. “Mi vuoi sposare?”. La risposta non si è fatta attendere, ed al “Sì” scandito a piene lettere da Maria, un applauso commosso del grande pubblico. A fare da colonna sonora la canzone di Colombo, “Ti aspetto all’altare” che ha superato 15milioni di visualizzazioni su Youtube.