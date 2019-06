Domenica 23 Giugno 2019, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Insieme ad Arisa, Alfio, Massimo Ranieri e Alessandro Siani è stato uno dei mattatori della cerimonia di consegna del Premio Biagio Agnese che ieri sera ha animato il borgo di Marina Grande.E, al termine dello spettacolo che andrà in onda nella seconda serata di sabato prossimo su Rai Uno, Al Bano è stato preso dalla fame. Così il 75enne cantante e attore pugliese, tra gli interpreti italiani più amati in patria e nel mondo, si è rifugiato nella sala del ristorante "La Fenice". Per lui prosciutto e melone seguiti da una pizza romana, tra i suoi piatti preferiti, preparata appositamente per lui dallo chef del noto ristorante in via degli Aranci. Insomma, una notte tra musica e buona tavola per Al Bano che, sorridente e ironico come sempre, non si è sottratto al rito della foto-ricordo col Giuseppe Maresca, patron de "La Fenice".