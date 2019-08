Spacer Woman, la hit che nel 1983 fu un flop e ora è esplosa nelle disco di mezzo mondo

Venerdì 30 Agosto 2019, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tipico battito italodisco, ma ancor più robotico e futuristico, con quella drum machine incalzante, la melodia del sintetizzatore arpeggiato, una voce femminile filtrata dal vocoder. Era il, ma potrebbe essere anche oggi, odomani. Perché “Spacer Woman”, la canzone di, è diventata negli ultimi anni un cult neanche troppo sotterraneo delle discoteche di mezzo mondo.Lo testimoniano le cifre, e non solo quegli impressionantiche non possono essere sfuggiti all’internauta attento. «Abbiamo venduto già 5.000 vinili, ne sto ristampando 500 copie ogni due mesi, tutte in vinili colorati – racconta, produttore e proprietario dello storico negozio di dischi romano, nonché detentore dei diritti sul brano – Spopola in particolare tra i giovanissimi, dai 18 ai 26 anni, che frequentano i club underground, tra gli appassionati dell’elettronica berlinese e delle tendenze più di culto. E del brano non esiste un videoclip ufficiale: tutti quelli che girano su YouTube, con più di, sono opera di cultori», in piena febbre, come variante danzabile e “mediterranea” degli esperimenti elettronici di marca britannica di Depeche Mode e Heaven 17, “Spacer Woman”. «Vendette solo 500 copie, e in quegli anni anche venderne 10.000 era un insuccesso… - ricorda Donato – Eppure in qualche modo è riuscita a superare la prova del tempo. Ha risalito la corrente, fin da quando nel 1988 è diventata la sigla di una importante discoteca di Francoforte. Grazie al passaparola, il suo culto è cresciuto negli anni, perché aveva suoni moderni, molto vicini a quelli dell’elettronica da club degli ultimi decenni. Poi – racconta ancora Donato – tre anni fa è esplosa negli Stati Uniti. Da allora, è una pioggia continua di richieste da tutto il mondo: dalla Germania al Giappone, dall’Olanda all’Inghilterra. È richiestissima anche per sample e per colonne sonore di serie televisive, come Narcos. E nelle serate revival anni 80, è praticamente immancabile». Ma anche il mercato della pubblicità si è accorto di “Spacer Woman”: infatti è nata una collaborazione con Lacoste., reduce dall’esperienza disco-music dei Firefly, aveva reclutato l’amicoper scrivere le musiche e comporre il testo del brano, registrato a, di proprietà dello stesso Cavalieri. Per darle vita, sono bastati, un Roland TR-808 e uno Yamaha DX7, uniti ai vocalizzi al vocoder a cura della moglie di Stefani. Inclusa nella storica compilation di I-f “Mixed Up In The Hague” nel 2001, "Spacer Woman" condensa in poco più di 7 minuti una classica love-story dell’era spaziale. Uno dei tanti miracoli di una saga, quella della italo disco, spesso più fortunata all’estero che in patria. «Forse la colpa è dell’ondata di monnezza che dal 1983 in poi uscì sotto quella sigla – osserva Donato – Ma il fenomeno italodisco attirò musicisti e compositori importanti, che ne plasmarono i contorni originali, dadi cui ristamperò a breve i vinili dell’era. È una vera miniera di idee e di suoni, che spesso erano molto avanti rispetto all’epoca, tanto è vero che resistono ancora alla prova del tempo». O addirittura si trovano a vivere una nuova vita, decisamente più esaltante. Proprio come la “Spacer Woman” di Charlie.