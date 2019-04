Spice Girls, Geri Halliwell furia contro Mel B: «Mai fatto sesso con lei, provoca dolore alla mia famiglia»

Lunedì 1 Aprile 2019, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 18:43

L’ex Spice Girls Geri Halliwell, coniugata Horner, rompe il silenzio dopo che la scorsa settimana l’ex collega di band Mel B aveva dichiarato di aver avuto una relazione e fatto sesso con lei. Geri con un comunicato ha negato l’accaduto e ha fatto sapere che la storia raccontata non risponde a verità.«È stato molto fastidioso leggere ancora di questi rumors – si legge sul comunicato pubblicato dal “MailOnline” - Geri è grata per il supporto e la lealtà di tutti questi anni e ama le Spice Girls: Emma, Melanie, Melanie e Victoria. Geri vorrebbe che i fan sapessero che ciò che è stato riportato di recente è semplicemente non vero e che queste voci hanno provocato dolore alla sua famiglia».I concerti della Spice Girls però non sono a rischio nonostante il fraintendimento e la stessa Ginger Spice nel comunicato ha dato appuntamento ai suoi fan per il live: «È amareggiata di leggere di nuovo questi rumors, specialmente nel giorno della Festa della Mamma. Detto questo, Geri non vede l’ora d’incontrare le ragazze e i fan durante i concerti, divertendosi in compagnia e creando nuovi ricordi».