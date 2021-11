Spice Girls, il ritorno nel 2023: in preparazione un tour ma senza Victoria Beckham

Dalla reunion inglese al resto del mondo. E così sembra che le Spice Girls siano in trattative per affrontare un tour mondiale nel 2023, dopo il successo dei loro concerti negli stadi del Regno Unito nel 2019.

Mel B, Emma Bunton e Geri Horner sono state avvistate infatti venerdì scorso all’arrivo all’elegante Mandeville Hotel di Londra. Secondo quanto riferito da alcune fonti, anche Melanie C si sarebbe unita ai membri della band tramite Zoom...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati