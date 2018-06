Spice Girls, salta il tour della reunion: «Tutta colpa di Victoria, si è opposta»

Lunedì 18 Giugno 2018, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 10:38

Una notizia che lascerà delusi i fan di tutto il mondo: dopo il clamoroso annuncio delladelle, e dopo infinite trattative, sembra proprio che ilnon ci sarà mai. A porre il veto su un nuovo tour mondiale, a distanza di anni dall'ultimo, sarebbe stata la più nota e carismatica componente della band:in Beckham.La reunion delle Spice era stata annunciata nel febbraio scorso e sembrava scontato un nuovo tour della band che aveva segnato un'epoca. Un vero e proprio revival anni '90 per milioni di fan in tutto il mondo, mentre si parlava già di cifre da capogiro. Alla fine, però, come riporta il Sun , nemmeno la vertiginosa offerta di 30 milioni di sterline a testa è riuscita a convincere Victoria, che si sarebbe rifiutata di partecipare al tour mondiale che, nelle intenzioni degli organizzatori, sarebbe dovuto partire alla fine del prossimo mese di settembre.Le trattative tra il manager delle Spice Girls e Live Nation, infatti, erano arrivate ad una proposta notevole: 150 milioni di sterline complessive per la band, ma Victoria, di cui erano note le resistenze di fronte all'idea del tour, avrebbe fatto saltare tutto. A questo punto, a meno di nuovi colpi di scena, sembra da escludere un ritorno sul palco delle Spice: chissà come l'avranno presa Mel B, Mel C, Emma e Geri...