Uno striscione a Bergamo per Stefano D'Orazio. Facchinetti: «I tifosi dell'Atalanta ti salutano così»

«Ciao caro Stefano, la mia Bergamo ti vuole salutare così, con questo striscione appeso davanti allo stadio della mia Atalanta. Roby». Facchinetti, uno dei leader dei Pooh, posta sui social l'immagine dello striscione dedicato al batterista della band scomparso nei giorni scorsi. Davanti al nuovo stadio dell'Atalanta, i tifosi bergamaschi hanno voluto omaggiare così il compagno musicale di Facchinetti, tifoso anche lui della "Dea". Facchinetti aveva commosso i suoi fan ricordando così D'Orazio: «Caro Stefano… Quante frasi delle canzoni che hai scritto mi tornano in mente in queste ore difficili, amico mio… Soprattutto mi rimbomba nella memoria quel “Siamo nati per combattere la sorte / ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi”. E mi incazzo, sai?, per lo scherzo crudele di questa sorte. Tu che amavi la vita, tu che le hai dedicato un inno, e la vita che ti ha portato via. Però appunto sono momenti, questi, inevitabili momenti di smarrimento. Tu, Stefano, rimani e rimarrai».

