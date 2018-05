Steven Tyler: «Ho speso 2 milioni di dollari in droga, ho sniffato metà del Perù»

Durante una puntata di "The Late Late Show" con James Corden sull Cbs, in cui gli ospiti devono scegliere tra rispondere a domande rivelatrici sulla loro vita o mangiare un cibo disgustoso, l'ormai sobrio frontman non si è trattenuto nel rispondere alla domanda:

Quanti soldi hai speso per le droghe?

.



Ridendo, il 70enne ha risposto:

Circa 2 milioni di dollari. Ho sniffato metà del Perù

.Apparentemente incapace di credere alla prossima risposta di Tyler, Corden ha risposto:

il miglior ospite di sempre

.

Martedì 22 Maggio 2018, 20:32 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 21:28

Che non fosse tutto casa e chiesa, potevamo immaginarlo. E, il leader degli Aerosmith, lo ha ampiamente confermato.«Sei