Stevie Wonder, trapianto di rene riuscito: «Ora mi sento 30 anni più giovane»

«Mi sento un quarantenne». Stevie Wonder in formissima dopo il trapianto di rene riuscito nel dicembre 2019. La leggenda della musica, che ha compiuto 70 anni lo scorso maggio, aveva annunciato che si sarebbe preso una pausa dalle scene lo scorso luglio. Ora è tornato con due nuovi brani, Can't Put It in The Hands of Fate e Where Is Our Love Song, e durante la conferenza stampa virtuale di presentazione, ha aggiornato i fan sul suo stato di salute. «Ho detto a mia figlia Aisha: “Sarò cinque anni più giovane di te ora”. Mi sento come se avessi circa 40 anni in questo momento. Sto benissimo».

Sulla sua convalescenza dall'operazione, il cantante ha aggiunto: «Il trapianto di rene è stata una vera benedizione. È stata completata con successo il 6 dicembre 2019 ... Mi sento benissimo. La mia voce è fantastica». Il cantante ha anche detto che sta usando la sua musica per "fare la differenza". «Iniziamo da qui. Non vedere le persone morire di fame è importantissimo ... L'impegno per me non è solo parlare, ma agire per cambaire le cose».

