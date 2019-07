Fan in ansia perche dopo averilal Jazz Festival di Gand, in Belgio, ha annunciato che anche la data didi Baviera viene cancellata. Si teme per la salute dell'artista. Su sito Internet del 67enne musicista britannico si fa cenno «ai consigli del suo medico».Di «ordini dei dottori» si parlava sull'account Twitter dal quale si rendeva noto l'annullamento della data di Gand. Ma quale siano le cause di salute che hanno portato alla decisione non è stato specificato. E questo dà adito a sospetti sulla salute della rockstar, il cui concerto in Baviera era atteso per domani sera.