Sting a Napoli, la foto davanti al Maschio Angioino con la chitarra dei detenuti di Secondigliano

Concerto nel carcere napoletano di Secondigliano in favore di 120 detenuti per la star della musica Sting.

L'ex Police è arrivato a Napoli nell'ambito dei progetti sociali della fondazione «Casa dello spirito delle arti» di cui uno degli animatori è Arnoldo Mosca Mondadori. A Sting è stata regalata una chitarra ricavata dai detenuti di Secondigliano dai legni di tre barconi di immigrati arrivati a Lampedusa.

Con lui hanno suonato anche quattro musicisti milanesi con gli strumenti realizzati da detenuti del carcere milanese di Opera, violino e violoncello. La star britannica ha risposto all'appello lanciatogli dal suo amico padre Antonio Loffredo. L'artista è arrivato intorno a mezzogiorno e dopo le prove ha pranzato, servito a tavola dai detenuti con i quali c'è stato un momento di convivialità. Gnocchi, polpettone e patate il menu. Dopo pranzo la registrazione di una clip e quindi il concerto all'aperto.

«Sono grato alla fondazione Casa dello spirito delle arti e al dottor Arnoldo Mosca Mondadori - spiega il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello - per favorire esperienze di inclusione sociale come questa e grato all'amico don Loffredo per avere portato a Secondigliano la bellezza e l'armonia». Sting non si è sottratto dal fare dei selfie anche con alcuni agenti.

Tra le autorità presenti - oltre allo stesso Ciambriello - anche il provveditore campano dell'amministrazione penitenziaria Lucia Castellano e la vicepresidente del Senato Maria Domenica Castellone.