Sting canta per gli operai della Bekaert: concerto di solidarietà a sorpresa

Domenica 19 Agosto 2018, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 11:17

Sting regala un concerto a sorpresa ai lavoratori della Bekaert di Figline Valdarno in presidio permanente davanti ai cancelli dello stabilimento dopo la chiusura dell'azienda.Sting, tra l'altro proprietario di un casale nel Chianti, è arrivato al presidio intorno alle 11 accompagnato dalla moglie Trudie e, dopo aver intonato insieme agli operai Una vita da mediano di Ligabue, ha improvvisato Message in a bottle, accompagnandosi con la chitarra e ripreso da decine di telefonini.«La vostra storia è la stessa storia del mio paese, dove fu chiusa all'improvviso l'unica fabbrica che c'era, che produceva navi», ha detto in inglese il cantante rivolgendosi ai lavoratori.