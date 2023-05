Stromae sta male e cancella tutte le date dei concerti: «La mia salute non mi permette di continuare»

Cancellate tutte le date del tour di Stromae. In un comunicato ufficiale si legge che il cantante belga ha bisogno di riposo e annuncia lo stop totale della sua tournée.

Stromae sta male: cancellato il tour

Il mese scorso, il cantante aveva già annunciato la cancellazione di tutti i suoi concerti fino alla fine di maggio per motivi di salute.

«Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute purtroppo non mi permette di continuare a incontrarvi per il momento», aveva scritto ai suoi fan, esprimendo la sua «profonda tristezza» in un messaggio su Twitter.

Ora la decisione di annullare la tournée nella sua interezza.

Nel comunicato firmato Paul (il suo vero nome infatti è Paul Van Haver) il cantante spiega di essere ciricondato dai dottori, dalla sua famiglia, dai suoi amici e dalla sua band e si scusa con tutti per non riuscire a mantenere gli impegni presi.

Stromae, come sta il cantante belga

Attacchi d'ansia, allucinazioni. I primi problemi di salute di Stromae sono comparsi nel 2015. Ma che cos'ha esattamente il cantante? Da anni si parla di una sindrome che lo affligge e che è collegata a degli effetti collaterali di un farmaco antimalarico.

In un'intervista a Marianne, il cantante di "Formidable" ha confessato di essersi pentito di aver assunto quel trattamento: «Ho pochi rimpianti nella mia vita, ma se potessi tornare indietro ed evitare di prendere il Lariam, lo farei senza esitazione».

Quando è volato in Africa per il tour del suo album "Racine Carrée", il cantante 32enne ha assunto il Lariam come misura preventiva contro la malaria, una malattia infettiva causata da un parassita che si trasmette principalmente attraverso le punture di zanzara e che rappresenta l'80% dei casi nell'Africa subsahariana.

Prendeva una compressa a settimana e dopo un mese è stato riportato d'urgenza in Francia a causa di «gravi effetti collaterali».

«Pensavo di essere impazzito». Effetti collaterali che sperimenta ancora, scriveva nel 2017 Le Parisien: «Oggi sono ancora sensibile agli attacchi d'ansia. Mi è già capitato di dover tornare d'urgenza in ospedale».

Tra i problemi di cui soffre Stromaes c'è anche uno scompenso psicologico.