Stuck With U: On air il nuovo brano di Ariana Grande e Justin Bieber «Finalmente insieme»

Ultimo aggiornamento: 16:23

Contemporaneamente, è stato pubblicato su YouTube il video, realizzato con clip dei fan che ballano sulle note romantiche della canzone e che vede la partecipazione di molte celebrity qualiÈ disponibile da oggi, venerdì 8 maggio,il cui ricavato andrà alla 1st Responders Children’s Foundation, volta a sostenere le famiglie di medici, paramedici, polizia e pompieri che per primi hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19.«Non so come esprimere quanto io sia felice, ho aspettato così a lungo di poter fare un duetto di questo tipo” – ha commentatosui suoi social - Pubblicare il brano in questo preciso momento ha molto più significato che se fosse successo in qualsiasi altro modo o se fosse stata un’altra canzone. Essere in grado di prestare la nostra voce a questo progetto e collaborarvi è stato così soddisfacente, amo davvero questa canzone così tanto. Sono grata di averlo potuto fare con il mio amico Justin. Ringrazio anche tutti i brillanti creativi che hanno lavorato a questa canzone (…), il mio cuore è davvero pieno d’amore»«Finalmente io e Ariana abbiamo collaborato insieme. Sono davvero orgoglioso di questa canzone e di questa causa. Spero vi piaccia» – ha commentato Justin Bieber.