Livio Cori, il nuovo singolo “Sulo pe chella” in uscita venerdì 16 dicembre

“Sulo pe chella” è il nuovo singolo del cantante Livio Cori che uscirà il 16 dicembre su tutte le piattaforme digitali. Il brano, con la produzione artistica di Magma e la distribuzione di Believe, anticipa l’uscita del suo terzo Ep a gennaio. Si tratta di un pezzo dalle sonorità alternative R&B oscure che si intrecciano con il flow melodico delle liriche in dialetto napoletano e in italiano.

“Sulo pe chella” racconta della sofferenza dovuta ad una ferita d’amore che non riesce a rimarginarsi, nonostante il tempo trascorso. Un amore seppur finito torna a bussare prepotentemente alla porta del suo cuore quando prova ad avere nuove relazioni che si tramutano in tentativi falliti perché solo “Lei” riesce ad accendere la sua anima e ad infuocare il cuore. Questa sofferenza percepita si anestetizza con la speranza di un suo possibile ritorno ma la realtà genera in Livio un’amara e lucida consapevolezza: deve tornare a far volare la sua vita non mettendola più nelle mani di amori e persone sbagliate idealizzandole solo nella sua mente. La canzone è prodotta da Eitaway.