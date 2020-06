“Sultant' a mia”, Rocco Hunt fuori con il nuovo singolo: «Ho trovato la mia dimensione». Nato come regalo ai fan sui social, il brano ha sin da subito ricevuto un grande apprezzamento da parte dei followers del rapper salernitano. A grande richiesta, “Sultant' a mia” è da oggi disponibile, in streaming e digitale.

Classe 1994, Rocco Hunt è una giovane e affermata voce del rap italiano, con uno stile del tutto personale che affonda saldamente le radici nel tessuto sociale e urbano da cui proviene, le case popolari della Zona Orientale di Salerno. «Dopo un lungo periodo di lockdown, in cui non è stato possibile per le persone stare insieme, questo pezzo è una liberazione - commenta Rocco Hunt - Finalmente ci si può riabbracciare e quindi "Se non scendi salgo io, stasera sei soltanto mia". Abbiamo deciso di lanciare il brano sulla chat messenger, e il giorno stesso suonava già nelle macchine e sui balconi, prima ancora che uscisse ufficialmente. Con Valerio Nazo, il producer del brano, ho trovato la mia dimensione, il mio mondo…sono sereno e pronto a far uscire tanta musica prossimamente».

Il suo ultimo album “Libertà”, che alla prima settimana dall’uscita è entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), è rimasto per quasi due mesi consecutivi nella Top Ten, mostrando la sua forza anche nei mesi successivi, conquistando il platino. Oggi, a 10 mesi dalla release, l’album non ha mai lasciato la Top20 della Classifica FIMI, registrando oltre 400.000.000 di stream.

