Summer concert, appuntamento con la musica classica e musica da film nella provincia di Caserta: il programma

Settembre si apre con un weekend lungo e denso di appuntamenti con la musica colta. Il cartellone di Summer Concert – Itinerari musicali in Terra di Lavoro prevede, infatti, tre concerti che proporranno musica classica e musica da film, alternando esibizioni al pianoforte, alla chitarra, al sassofono e al violino. Si parte venerdì 3 settembre con Giacomo Dalla Libera al pianoforte che si esibirà al Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola.

Sempre qui, sabato 4 settembre, sarà la volta di Anyla Kraja al violino e Fausto Di Cesare al pianoforte. Domenica 5 settembre, il museo archeologico di Teano, infine, vedrà esibirsi Histérico Duo: Michele Paolino al sassofono e Davide Di Ienno alla chitarra.

Venerdì 3 settembre il Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola ospiterà, per la sezione Pianofestival di Summer Concert, Giacomo Dalla Libera, che al pianoforte eseguirà musiche di Mozart, Field e Beethoven. Giacomo Dalla Libera si è diplomato con lode presso il Conservatorio Cesare Pollini di Padova con Micaela Mingardo, ottenendo anche il premio quale migliore diplomato dell’anno.

Sabato 4 settembre, sempre presso la splendida location del Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola, per la sezione Per Duo del Summer Concert, è in programma l’esibizione di Anyla Kraja al violino & Fausto Di Cesare al pianoforte. Il duo eseguirà brani di Mozart, Beethoven, Chopin, Rachmaninov e Debussy.