Venerdì 21 Settembre 2018, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2018 16:19

Doppia data italiana, il prossimo anno, per i Take That: nel tour internazionale per i 30 anni di attività, la celebre boy band si fermerà in Italia per due concerti; il primo il 28 di giugno a Lucca in piazza Napoleone per il “Summer Festival” e il 29 a Roma, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Proprio per celebrare le tre decadi di musica della formazione britannica, il prossimo novembre uscirà “Odissey”, raccolta antologica con 27 brani che racconteranno in note i Take That dal loro debutto discografico nel 1992 ad oggi.