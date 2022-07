Tananai con le stampelle, come sta dopo l'infortunio sul palco: «Non saltate se non sapete farlo»

La caviglia è ancora molto dolorante, ma Tananai ci scherza su. Dopo l'infortunio, un po' goffo, sul palco di Battiti Live a Gallipoli, il cantante milanese sta usando una stampella per camminare a causa della distorsione rimediata.

Lo dimostra una foto pubblicata nelle 'stories' di Instagram da Tananai, che si trovava in studio insieme a Sick Luke. Il cantante milanese ha anche pubblicato un post, con una avvertenza a tutti i follower: «Mi raccomando, non saltate se non sapete saltare, che che vi sparaparapappaccate». Un chiaro riferimento, l'ennesimo, al suo ultimo singolo, Pasta.